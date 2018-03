Il Messina Volley ospita il Siracusa. Biancuzzo: "Dobbiamo crederci..."

Domenica il Messina Volley di mister Danilo Cacopardo ospiterà, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, l’Holimpia Paomar Siracusa in un match valido per la 18ª giornata del Campionato di Serie B2 girone I. All’andata le giallo-blu si sono imposte per 3-1 e cercheranno di continuare la striscia positiva di due vittorie consecutive, con la Cofer Lamezia e il Volley Torretta, e dunque rilanciarsi in campionato. Fra le file delle peloritane sarà ancora assente il libero Alessandra Rando per infortunio con il rientro in questo ruolo di Alessandra Maccarrone. Capitan Donatella Donato e compagne si troveranno di fronte la formazione di coach Luana Rizzo, attualmente penultima in classifica con nove punti e proveniente dalla sconfitta interna con la Cofer Lamezia. A presentarci il match di domenica prossima è il giovane libero Giovanna Biancuzzo, che si è ben distinta nella vittoria di Torretta di Crucoli: “Questo campionato - spiega - è molto equilibrato e dunque non possiamo permetterci di sottovalutare l’avversario, nonostante la sua posizione in classifica. Dobbiamo impegnarci al massimo per conquistare i tre punti, risalire la classifica e raggiungere il nostro obiettivo. In questa settimana abbiamo concentrato gli allenamenti sulla continuità e questo dovrà essere riprodotto in campo. Dobbiamo crederci fino alla fine e puntare sul gruppo, uno dei nostri punti di forza”.