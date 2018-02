S. Teresa a Castelvetrano, necessarie conferme dopo la vittoria sul Palermo

SANTA TERESA DI RIVA. Prima di una doppia trasferta per la Villa Zuccaro Farmacia Schultze che va a far visita alla Primeluci Geolive Castelvetrano sabato 10 febbraio alle ore 17,30. Un match che sarà un banco di prova per Rania e compagne che dovranno decidere che ruolo vogliono svolgere in questo girone di ritorno della quarta serie meridionale. La superba prestazione offerta contro l'Ultragel Palermo adesso necessita di conferme e già dal match di Castelvetrano si capirà se si è trattato di un episodio oppure di una crescita reale e collettiva che può schiudere qualsiasi traguardo. Coach Gagliardi in settimana ha continuato a martellare le proprie atlete dettando il suo "vangelo" pallavolistico . Contro Palermo si è vista la migliore pallavolo della stagione con una squadra apparsa quasi perfetta, adesso il banco di prova è importante contro la Primeluci Geolive che staziona in una posizione di classifica tranquilla e che quindi può giocarsela senza ulteriori pressioni. Tutte a disposizione le componenti del roster biancazzurro eccezion fatta per la lungo degente Federica Pietrangeli che comunque da lontano sostiene le proprie compagne in attesa del rientro dopo la rieducazione appena iniziata. In sala stampa la palleggiatrice Carlotta Caruso, castelvetranese doc, che ha dimostrato in questo scorcio di stagione di essersi meritata sul campo i galloni da titolare. "Abbiamo preparato come di consueto la gara con grande determinazione e concentrazione - esordisce -. Facciamo tesoro di quanto fatto sabato scorso ed andiamo avanti cercando di migliorarci. E' da qualche anno che torno stabilmente a Castelvetrano da avversaria e la cosa ogni volta provoca in me una serie di emozioni. Pensiamo a far bene ed in bocca al lupo a noi ".