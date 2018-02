S. Teresa, col Modica è un trionfo. Cade la capolista Palmi. Bagarre in vetta

S. TERESA DI RIVA. Vittoria e spettacolo, in campo e sugli spalti. Villa Zuzzaro Farmacia Schultze S. Teresa era ad un bivio e contro l’ormai ex vicecapolista Modica non poteva permettersi passi falsi. L’imperativo era vincere e vittoria è stata. S. Teresa è tornato grande sotto le martellate di Escer e Bertiglia, 13 punti la prima e 11 a seconda. Grande il lavoro in ricezione e difesa, anche a copertura di quei voti che nella prima fase del campionato sono costati punti preziosi. Le santateresine sono tornate a fare del gruppo la loro arma migliore. Insieme intonano una sinfonia che sembra un crescendo rossiniano nel corso di una gara che ha palesato una netta supremazia delle padrone di casa come dimostrano i parziali (25-15 25-22 25-20). Un 3-0 perentorio, dinanzi ad un Palabucalo gremito in ogni ordine di posto. Splendida la curva, tinta di biancoazzurro, con cori e coreografie da serie superiore. “Le mie ragazze – commenta a fine gara il tecnico ragusano Scavino – hanno subito l’effetto Palabucalo, di questo pubblico straordinario. Sono entrate in campo con un certo timore reverenziale…”.

Scavino elogia anche e soprattutto le giocatrici santateresine: “Non scopro certamente io Rania, Bertiglia, Escher e così via. Un lusso per la B2. Sono state bravissime e noi abbiamo commesso qualche errore di troppo che quando ti trovi di fronte una squadra come questa come li paghi e come”. Era la gara del dentro o fuori, determinante per restare ancorati al gruppo play-off. Se poi si aggiunge la sconfitta della capolista Palmi in casa del Castellana Grotte (3-1), il risultato è ancora più prezioso. La settimana prossima infatti le santateresine renderanno visita al Palmi che ha 40 punti in graduatoria. Le siciliane di punti ne hanno 35. In mezzo, in due punti, ci sono quattro squadre: Kondor Catania, Cerignola (37), Lamezia (36) e Modica, acciuffato dal S. Teresa sabato sera. Una classifica corta per un campionato avvincente. Galiardi ha permeato il S. Teresa, che ha ripreso quota e soprattutto ha ritrovato gioco e fiducia. Ha vinto una ricezione quasi perfetta con Valentina Rania e Martina Escher che si sono prese per mano la meno esperta Floriana Cosentino che da par suo non ha sbagliato quasi nulla dando certezze a tutta la squadra. Una ricezione di siffatto livello ha consentito ad una Carlotta Caruso in grande forma (premiata a fine gara come migliore in campo) di distribuire il gioco senza segnali di discontinuità su tutti i fronti. Si sono viste le fast mozzafiato di una immensa Valeria Diomede. I muri e gli attacchi vincenti di Martina Escher. Le puntuali scorribande centrali accompagnate da fruttuosi muri di Federica Cassone. I punti decisivi di Benny Bertiglia che ha dato la scossa nei pochi momenti critici della gara. E poi si è vista tutta la classe e l'eleganza del capitano, della " spaccaseggiole " Valentina Rania precisa in attacco ed in difesa. Puntuale a muro ed in ricezione. Per dirla come il tecnico ospite a fine gara "una che ti appaga solo a vederla come sta in campo".

S. TERESA - MODICA 3-0 ( 25-15 25-22 25-20 )

VILLA ZUCCARO FARMACIA SCHULTZE S. TERESA: Rania 8, Caruso 5, Diomede 9, Escher 13, Cassone 5, Bertiglia 11, Cosentino ( L ), Richiusa 1, Sozzi, Rapisarda, Grillo. ALL : Gagliardi

PRO VOLLEY TEAM MODICA: Licitra 2, Perrone 4, Di Emanuele 4, Scire' 21, Caruso 7, Brioli1, Ferrantello ( L ), Pagano 5, Bachini 1, Buttarini. ALL : Scavino

ARBITRO: Donato da Lamezia Terme SECONDO: Scavelli da Catanzaro

LA CLASSIFICA:

1 EKUBA FUTURA V.PALMI RC 40

2 KONDOR VOLLEY CATANIA 37

3 PALLAVOLO CERIGNOLA FG 37

4 COFER LAMEZIA CZ 36

5 PRO V.TEAM MODICA 75 RG 35

6 VILLAZUCCAROSCHULTZE ME 35

7 MESSINA VOLLEY 30

8 ULTRAGEL ARD PALERMO 29

9 PASTAPRIMELUCI CV TP 23

10 GROTTE DI CASTELLANA BA 19

11 PRISMA ASEM BARI 13

12 PALL.SICILIA CATANIA 11

13 HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS 9

14 VOLLEY TORRETTA KR 3