S. Teresa facile col Bari, dopo la pausa il rush finale per la promozione

S. TERESA. La Villa Zuccaro-Farmacia Schultze S. Teresa vince facile con la terzultima della classe Prisma Asem Bari (3-0) al termine di una partita non bella e non sempre giocata al top. Ma l’importante era vincere per restare ancorati al gruppo di testa. A cinque giornate dalla conclusione della regular season in vetta alla graduatoria del campionato di B2 ci sono Modica e Palmi, che hanno battuto 3-0 rispettivamente Cerignola e Kondor Catania. Un punto sotto il Lamezia che ha espugnato il campo del Castellana Grotte. Il S. Teresa di punti ne ha 44. Segue Cerignola a 42. Solo la prima andrà direttamente in B1. La prossima settimana si riposerà. Dopo Pasqua ci sarà la volata finale. Alle santateresine non basterà vinvere. Dovranno anche sperare che le battistrada perdano colpi. Da qui alla fine del campionato sulla carta potrebbe ancora accadere di tutto. Ma appare evidente che per Villa Zuccaro-Farmacia Schultze la strada è in salita. La pausa consentirà al tecnico Nino Gagliardi di recuperare le infortunate Cosentino e Cassone, rimaste fuori sabato scorso, e di eliminare quelle lacune palesate nell’ultima partita, in particolare in ricezione.

VILLA ZUCCARO FARMACIA SCHULTZE - PRISMA ASEM BARI 3-0 (25-18; 25-19, 25-21)

VILLA ZUCCARO FARMACIA SCHULTZE: Rania 13, Caruso 3, Diomede 14, Richiusa 6, Escher 11, Bertiglia 13, Grillo ( L ), Sozzi, Rapisarda, Pietrangeli . ALL : Gagliardi

PRISMA ASEM BARI: Mirella 3, Bottiglione 6, Zigari 9, Russo 6, Calabrese 6, Fanelli 6, Zanella ( L ), Novia , Lima, Scarabino , Nuzzi. ALL : Girgenti

ARBITRO: Priolo da Ct SECONDO : Schillaci da Ct