S. Teresa-Lamezia, al Palabucalo sfida decisiva per l'ultimo posto play-off

S. TERESA. Penultimo turno interno per la Villa Zuccaro-Farmacia Schultze S. Teresa di Riva (serie B2/F) che oggi (sabato) alle 18 ospiterà la Cofer Lamezia per quello che è l'ultimo scontro diretto della stagione. Nonostante i vari passi falsi lungo il tormentato cammino di questa stagione le santateresine hanno ancora l'opportunità di raggiungere la zona play off: infatti battendo col punteggio pieno le calabresi, Rania e compagne si porterebbe al terzo posto scavalcando proprio la Cofer che con 48 punti segue le battistrada Palmi e Modica che ne hanno 49. Santa Teresa con 46 occupa il quarto gradino in graduatoria. Le santateresine ce la metteranno tutta davanti al proprio pubblico, consce che l'avversario è di quelli tosti, ma consapevoli che quando hanno giocato da squadra hanno dimostrato di non conoscere ostacoli. Solita preparazione di gara meticolosa per coach Nino Gagliardi, il quale non ha lasciato nulla al caso. Il vice presidente Fabio Coco parla di un "campionato avvincente, quando mancano quattro gare e nulla ancora è certo. Sulla carta – aggiunge - vedo Modica favorita per la promozione diretta. Spareggio promozione tra noi e Lamezia, pertanto la gara di domani sarà decisiva".