S. Teresa, al Palabucalo arriva la vicecapolista Modica: gara d'alta quota

SANTA TERESA DI RIVA. Torna al Palabucalo dopo un doppio turno esterno in chiaro-scuro la Villa Zuccaro Farmacia Schultze. L'appuntamento di sabato alle 18 è di quelli tosti. A fronteggiare le "aquile" biancazzurre la Pro Volley Team Modica che occupa con 35 punti la piazza d'onore in classifica. Le santateresine seguono tre punti più indietro e se vogliono ancora coltivare sogni di gloria non posso perdere altre occasioni e sfruttare al massimo la lunga serie di scontri al vertice che li attende. E' anche la sfida tra due tecnici amici fuori dal campo che costituiscono un vero e proprio lusso per la categoria. Da una parte Corrado Scavino che sta facendo miracoli nella sua Modica pur non avendo un roster accreditato alla vigilia per il salto di categoria. Sull'altro fronte il pugliese Nino Gagliardi giunto in corsa al capezzale di S. Teresa che sta cercando in tutti i modi di dare un'identità all'Amando.

Sarà certamente una bella gara con due allenatori che si conoscono a memoria e che promettono spettacolo a chi verrà a seguire il match nella struttura metallica di Bucalo. Tutte abili ed arruolate le padroni di casa, con la sola Federica Pietrangeli ancora fuori. "Stiamo lavorando intensamente - commenta la centrale santateresina Richiusa - siamo ad un punto del torneo in cui oltre la testa ci vuole tanto cuore. Chi non molla non può mai fallire e la partita contro il Modica è un'occasione per poterlo dimostrare".