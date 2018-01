S. Teresa risorge sulle ceneri del Siracusa, Palmi campione d'Inverno

S. TERESA. La Villa Zuccaro-Farmacia Schultze S. Teresa risorge dalle ceneri del Siracusa. Le ragazze di coach Gagliardi hanno liquidato la pratica contro le penultime della classe senza patemi, palesando segni di crescita soprattutto sotto il profilo caratteriale. Ciò consente di sfruttare il turno di riposo per la conclusione del girone di andata con maggiore serenità. Si va in pausa con il Palmi campione d’Inverno (31 punti), che ha vinto il derby e scontro diretto con il Lamezia 3-0. I lametini sono adesso secondi a quota 29. Un punto sotto c’è il Modica ed a seguire S. Teresa, Kondor Catania e Cerignola Foggia (26). Le santateresine sono quindi lì, in alto, nel gruppo di testa. Bruciano i tre punti persi la settimana scorsa in casa della Pallavolo Sicilia Catania contro l’ex penultima della classe. Con quei punti in saccoccia S. Teresa sarebbe secondo insieme al Lamezia a due punti dalla vetta. Ma si sa, in questi casi i se e i ma non esistono. E non servono le recriminazioni. “Se abbiamo perso a Catania un motivo ci sarà” taglia corto il tecnico biancazzurro. Bisogna guardare avanti, partendo proprio dalla vittoria al Palabucalo con il Siracusa dell’ex coach Luana Rizzo. Assente Selene Richiusa, per un lutto in famiglia, esordio dal primo minuto per Valeria Diomede che giostra al fianco di Federica Cassone dal centro. Rania ed Escher di banda con Bertiglia opposto. Caruso in palleggio e Cosentino libero. In panca anche la nuova arrivata Claudia Grillo. Sul 18-12, nell’ultimo parziale, Elisa Sozzi è subentrata a Carlotta Caruso in cabina regia. Di fatto non c’è partita. Il pallino del gioco è rimasto sempre in mano alle santateresine, sino alla fine. Adesso c’è il tempo per lavorare e colmare le lacune emerse nel girone di andata. Si tornerà in campo il 3 febbraio, sempre al Palabucalo, contro l’Ultragel Palermo.

RISULTATI:

PASTAPRIMELUCI CV TP - ULTRAGEL ARD PALERMO 1 - 3

GROTTE DI CASTELLANA BA - MESSINA VOLLEY 3 - 1

PALLAVOLO CERIGNOLA FG - PRISMA ASEM BARI 3 - 0

VILLAZUCCAROSCHULTZE ME - HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS 3 - 0

EKUBA FUTURA V.PALMI RC - COFER LAMEZIA CZ 3 - 0

KONDOR VOLLEY CATANIA - VOLLEY TORRETTA KR 3 - 0

PRO V.TEAM MODICA 75 RG - PALL.SICILIA CATANIA 3 – 0

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B2

1 EKUBA FUTURA V.PALMI RC 31

2 COFER LAMEZIA CZ 29

3 PRO V.TEAM MODICA 75 RG 28

4 VILLAZUCCAROSCHULTZE ME 26

5 KONDOR VOLLEY CATANIA 26

6 PALLAVOLO CERIGNOLA FG 26

7 ULTRAGEL ARD PALERMO 24

8 MESSINA VOLLEY 22

9 PASTAPRIMELUCI CV TP 16

10 GROTTE DI CASTELLANA BA 15

11 PRISMA ASEM BARI 13

12 PALL.SICILIA CATANIA 9

13 HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS 8

14 VOLLEY TORRETTA KR 0