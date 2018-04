Il CUS Unime chiude in bellezza il suo campionato

Chiude come meglio non poteva il CUS Unime, che si aggiudica anche l’ultima di campionato superando a domicilio con un secco 3-o la Polisportiva San Paolo. Proseguono, dunque, i festeggiamenti per le messinesi: dopo la promozione matematica ottenuta con un turno d’anticipo rispetto alla conclusione della regular season, le ragazze allenate da Valentina Leandri non si lasciano distrarre neanche nell’ultima partita della stagione e non concedono scampo alle avversarie etnee. Le padrone di casa riescono ad impensierire le padrone di casa solamente nel primo quarto, quando le cussine faticano più del previsto per superare le resistenze delle avversarie. Il 25-21 con il quale il CUS si aggiudica il primo game, però, taglia le gambe alla Polisportiva San Paolo e permette alle ospiti di giocare in scioltezza secondo e terzo parziale di gioco, chiudendo in entrambi i casi con un agevole vantaggio (25-16 e 25-15).

Un bella vittoria nell’ultima di campionato che arriva a coronamento di una bellissima stagione, durante la quale anche quando sono arrivate le difficoltà, soprattutto nella fase finale del girone d’andata, hanno saputo ritrovare grinta e determinazione e giocare un rush finale praticamente perfetto che le ha condotte sino alla promozione in Serie C.

Polisportiva San Paolo 0-3 (21-25/16-25/15-25)

Polisportiva S.Paolo : Platania, Romano, Sciacca, Gagliano, Puglisi, Platania A.,Galletti, Foresta, Amata, Spintella (L)

CUS Unime : Maisano, D’ovidio , Pace, Venuto (k), Falanga , Savasta, Arena, Alibrandi, Sgambati, Migale

Agnosto (L1), Mindicini (L2) All. Leandri