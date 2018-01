Nizza rullo compressore, campione d'Inverno senza sconfitte

NIZZA. L’Asd Volley Nizza chiude il girone di andata del campionato di serie D femminile con la vittoria del derby con il Roccalumera (3-0: 25-13, 25-14, 25-21) che consolida il primato. Conquistato il titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo, la formazione del tecnico Alessandro Prestipino giunge al giro di boa con 9 vittorie su altrettante gare e quattro punti sulla diretta inseguitrice Gravina. Dietro c’è il Cus Unime a quota 19. Contro il Roccalumera, tra le mura amiche, le nizzarde hanno sfoderato una prestazione brillante in un contesto che ha da subito favorito la capolista grazie ad un palazzetto gremito da un pubblico molto partecipe. E’ stato un match tutto in discesa per la squadra di casa. Il team di mister Prestipino ha espresso fin da subito un gioco dal ritmo incalzante. La regolarità della prestazione e l’impegno profuso da tutte le componenti della squadra, non hanno consentito al Roccalumera di entrare quasi mai in partita. Qualche sbavatura nell’ultimo set, ma comprensibile un minimo calo di concentrazione. Prestipino ha schierato Casale in palleggio in diagonale con Villari, Egitto e Billa di banda, centrali Camelia e Demestri, libero Triolo. Entrate nel corso della gara Di Bella al posto di Billa durante i primi due set, Ciccarello al posto di Camelia e Parasporo al posto di Villari. E’ subentrata anche la giovane (17 anni) Occhino in palleggio al posto di Casale. Adesso il Nizza si gode il merito riposo, grazie alla pausa del campionato. Si torna in campo il 4, sempre in casa, contro la seconda in classifica, il Gravina. Domenica, sempre a Nizza, la formazione di Prestipino disputerà i quarti di finale di coppa Sicilia contro l’Adrano alle 18.