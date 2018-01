Il Volley Nizza conquista la final four di Coppa Sicilia: battuto l'Adrano 3-1

NIZZA. Al termine di un match combattuto, il Volley Nizza (capolista del campionato di serie D femminile) ha liquidato la pratica Adrano 3-1 tra le mura amiche, conquistando la Final four di Coppa Sicila. Le etnee sono apparse fisicamente più piazzate rispetto alle squadre che hanno affrontato il Volley Nizza durante la stagione pallavolistica in corso. Anche il tasso tecnico e atletico delle due formazioni si è equivalso. Componenti, queste, che hanno dato vita ad una partita avvincente disputata col massimo impegno da entrambe le formazioni. La gara è stata combattuta, quasi sempre punto a punto, e le centinaia di spettatori, come sempre accorsi per sostenere le atlete di casa, hanno creato la giusta cornice all’evento. Il gioco incalzante espresso dalle due compagini ha fatto sì che l’attenzione degli spettatori non calasse nemmeno per un istante. Le ospiti hanno lottato su ogni pallone mettendo parecchia pressione alla squadra ionica, sopratutto vincendo il secondo set e costringendole al 25-22 nel terzo (il primo si è chiuso 25-21, il terzo 25-22 e il quarto 25-10). Ennesima prestazione maiuscola per le giocatrici di mister Alessandro Prestipino, le quali sono riuscite ad imporre il loro gioco, oltre che nel campionato dove sempre consolidata è la prima posizione, anche in questa final four di coppa Sicilia. Prestipino ha schierato Casale palleggiatrice con Villari in diagonale, Egitto e Di Bella di banda, Ciccarello e Demestri al centro, Triolo libero. Nel corso della gara sono entrate Camelia e Parasporo. To scorer Villari e Demestri con 14 segnature, alle spalle Egitto con 13.