Parco Aldo Moro, Ialacqua pronto a dialogare con il Comitato ed il Quartiere

“Si richiede di assumere gli adempimenti conseguenti affinché l’area possa essere nel più breve tempo possibile resa pienamente fruibile, effettuando un immediato sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e gli eventuali e necessari interventi d’urgenza per la messa in sicurezza dell’area. Lo scrive l’assessore all’Ambiente, Daniele Ialacqua, in una nota trasmessa al dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico relativamente alla delibera n. 9 del 19 gennaio, che ne dispone l’affidamento della gestione del Parco Aldo Moro.

Ialacqua è pronto a dialogare con quanti in questi mesi hanno avviato un’attività di riqualificazione del parco.

“Considerato che, da alcuni mesi è stata avviata un’iniziativa da parte di associazioni, comitati e semplici cittadini, coordinatisi nel ‘Comitato Parco Aldo Moro’ si ritiene quanto mai urgente – prosegue Ialacqua – visto che lo scrivente condivide l’obiettivo dell’iniziativa, ovvero la valorizzazione dell’area e la sua apertura al pubblico, in osservanza ai principi della partecipazione e ‘dal basso’ che animano fin dal suo inizio l’azione di questa Amministrazione, un’interlocuzione con il comitato e il quartiere, che verranno quanto prima convocati per trovare soluzioni condivise per la riapertura al pubblico e la gestione del Parco Aldo Moro”.