Al Parco Corolla nasce il progetto di orto urbano

"Ti p'Orto al Corolla". E' questo il titolo dell'iniziativa che nei gioni 14 e 15 si terràall'interno del parco commerciale "Corolla" di Milazzo e che ha come obiettivo quello di realizzare un vero e proprio orto urbano all’interno del parco commerciale, con attività didattiche realizzate da personale specializzato, rivolte sia ai bambini che agli adulti che vorranno partecipare.

In occasione dell'evento saranno installate fioriere contenenti piante da orto con frutto, aromatiche tipiche degli ambienti mediterranei, peperoncini e piante fiorite, che i partecipanti impareranno a riconoscere da vicino. Spazio anche ai più piccoli come detto, con la presenza di banchi da lavoro in cui i bambini lavoreranno a turno con la torba e giovani piante e alla fine del laboratorio potranno portare a casa le piante rinvasate.



Un aevento non solo ludico, ma anche educativo e dal'alto valore didattico.