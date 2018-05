Frana di Letojanni. Ok al progetto anche dalla Forestale

Anche la Forestale ha rilasciato il nulla osta sui lavori da eseguire nell’area interessata dalla frana di Letojanni. La zona è sottoposta a tutela idrogeologica (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico e stabilità geomorfologica a livelli di pericolosità/rischio elevato/molto elevato) secondo il progetto predisposto dall’ing. Carmelo Marino e la relazione del geologo Giuseppe La Spina. La decisione è stata adottata in riferimento alla Conferenza dei Servizi dello scorso 15 marzo.

Il nulla osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste comporta l’attuazione delle opere progettuali, la realizzazione delle opere di captazione, coinvolgimento e smaltimento delle acque di deflusso superficiale e di smaltimento delle acque di infiltrazione, il trasferimento del materiale terroso proveniente da escavazioni in discarica autorizzata o riutilizzandolo secondo specifiche norme, lo stesso per il materiale da demolizione di eventuali fabbricati e/o corpo stradale in discarica e/o impianto di recupero di materiali.

"Un altro positivo tassello si aggiunge – sottolinea il direttore generale del Cas, Leonardo Santoro – all’acquisizione di tutti i pareri necessari per l’approvazione definitiva dell’intervento".