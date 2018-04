"Donne in rete". Domani il secondo appuntamento con gli incontri del Cirs

Secondo appuntamento di “Donne in rete”, l’iniziativa promossa dal Cirs onlus di Messina. L'incontro si svolgerà lunedì 9 aprile, alle 11, nella sede del Comitato (via Monsignor Francesco Bruno). La tavola rotonda fa seguito a quella che si è svolta lo scorso 8 marzo al Comune di Messina. Le partecipanti, in quell'occasione, si sono lasciate con un manifesto su cui c’era scritto “l’8 tutto l’anno” e l’impegno a creare tre tavoli di lavoro sui temi emersi nel corso della conferenza. In particolare, i focus riguardano la sanità, il mondo dei consultori familiari e presidi pubblici; l’educazione alla parità di genere, che deve cominciare dalle scuole e un manifesto condiviso che diventi guida per una reale e qualificata rappresentanza delle donne nella politica, nei partiti e nelle istituzioni.

Il Cirs, quindi, organizza la conferenza di lunedì per dare un seguito a queste proposte. All’incontro, insieme alla presidente del Cirs Maria Celeste Celi e alla vicepresidente Aurora Notarianni, sono invitate a intervenire le donne che hanno già partecipato alla precedente conferenza come Luisa Barbaro, Marianna Barone, Anna Maria Biondi, Daniela Bonanzinga, Rosaria Brancato, Tiziana Caruso, Lucia Tarro Celi, Carmen Currò, Francesca Deodato, Lucy Fenech, Danila La Torre, Giusi Furnari Luvarà, Mirella Miroddi, Patrizia Raciti, Elisabella Reale, Antonella Russo, Alessandra Serio, Anna Tarantino. L'invito è state esteso a Maria Andaloro e Daniela Faranda, ma anche a tutte coloro che vogliono dare un contributo operativo e di idee sugli argomenti in questione.