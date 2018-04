La parlamentare Bucalo incontra i delegati Anquap

La neo deputata di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo ha incontrato a Palazzo Montecitorio una delegazione dell’Anquap (associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche), guidati dal presidente Germani e Gallo. Un incontro su un tema molto caro alla Bucalo, che ha svolto la professione di direttore amministrativo del Miur e conosce quindi molto bene il mondo della scuola.

Durante il colloquio i dirigenti dell’Anquap hanno prodotto una serie di documenti

inerenti la politica scolastica e le problematiche specifiche riguardanti i servizi amministrativi nonché il personale agli stessi preposto, con particolare riferimento ai Direttori SGA ed agli assistenti amministrativi. Si è discusso in particolar modo del contratto di lavoro, comunemente giudicato pessimo, del concorso per Direttori SGA, da bandire con urgenza, del nuovo regolamento di contabilità e delle numerose criticità nella gestione dei PON, con enorme gravame lavorativo per gli uffici di segreteria.

La parlamentare si è dichiarata disponibile ed interessata a proseguire il confronto sulle tante tematiche che investono il mondo della scuola, recuperando le troppe distrazioni verso i servizi ed il personale amministrativo, e assicurando il proprio impegno (DSGA e AA). “Il mio impegno in politica- afferma - mi porta a essere soprattutto a sostegno del mondo da cui provengo, la scuola. La mia professione mi ha portato a conoscere con compiutezza i bisogni e le necessità del mondo della scuola e di chi lo vive, e sono pronta a dare il mio aiuto in modo costante per risolvere tutte le problematiche”.