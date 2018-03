Sondaggio di Tempostretto: quale governo vorreste?

Chiuse le urne il rischio è che non ci sia una maggioranza stabile. Nessuno ha raggiunto la soglia per poter governare con serenità e con una maggioranza che renda stabile il percorso. La palla passa ora al presidente della Repubblica Mattarella che dovrà avviare le consultazioni ed individuare a chi affidare il delicato incarico.

Nel frattempo il dibattito è sulle possibili maggioranze che potrebbero venire a crearsi in base a diverse intese variabili.

C’è chi ipotizza un governo M5S-Pd e Liberi e Uguali (anche se Renzi ha dichiarato di non essere favorevole all’accordo), chi ad un Centro destra- responsabili, ipotizzando quindi un’intesa tra il centro destra a trazione leghista con quei parlamentari che vorranno aderire. Chi pensa ad un governo centro destra- centro sinistra, chi immagina un M5S- Lega (anche se entrambe le parti hanno già detto di non essere disposte). Infine c’è chi dice che in queste condizioni è meglio tornare al voto.

