Domani la processione di Gesù Risorto e della Madonna della Mercede

Domani, domenica di Pasqua, si svolgerà la rituale “Processione dei Simulacri di Gesù Risorto e della Madonna della Mercede”, con partenza dalle ore 8.15 dalla Chiesa della Madonna della Mercede in via Tommaso Cannizzaro. Il corteo, con presidi a cura del Corpo di Polizia Municipale che provvederà alla chiusura temporanea dei tratti di strade interessate, proseguirà lungo le vie Centonze, Nino Bixio, Ghibellina, S. Cecilia (Basilica Santuario S. Antonio), Antonio Martino, Cernaia, Cesare Battisti, I Settembre, piazza Duomo, corso Cavour, A. Martino, XXIV Maggio, S. Domenico Savio, S. Giovanni Bosco, F. Bisazza, Malpighi, G.A. Borelli, L. Nicotra, Principe Umberto, Pietro Castelli e T. Cannizzaro, con rientro in Chiesa.

Per consentire inoltre lo svolgimento di spettacoli correlati alla manifestazione, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha adottato provvedimenti viari che interesseranno la via Tommaso Cannizzaro, nel tratto compreso tra le vie Sacro Cuore e Lenzi, dove nelle fasce orarie 7.45-8.15, 20.45-21.15, per l’accensione di giochi pirotecnici, vigeranno i divieti di sosta ambo i lati e di transito veicolare e pedonale. I divieti di sosta e di transito veicolare saranno inoltre in vigore dalle 15 sino alle 24.