Pasquetta nel segno del rispetto dell’ambiente

L’associazione ambientalista Fare Verde Messina propone alcuni consigli per trascorrere la giornata di “Pasquetta” in modo ecologico e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il sodalizio ecologista invita chi effettuerà lunedì la tradizionale “gita fuori porta” a non accendere fuochi soprattutto in prossimità di aree boscose; non parcheggiare autovetture e motocicli nei boschi o sulle spiagge; non utilizzare piatti, bicchieri e posate monouso e come alternativa scegliere quelle riutilizzabili o quelle monouso compostabili; alla carta usa e getta preferire i tovaglioli di stoffa; per le bevande e il cibo utilizzare bottiglie e contenitori in vetro; trasportare alimenti e attrezzature in sporte o sacchetti riutilizzabili; usare teli da picnic e tovaglie in stoffa.

Infine, Fare Verde invita a raccogliere e separare i propri rifiuti e lasciare il posto del picnic più pulito di come lo si è trovato, magari raccogliendo, con un piccolo sforzo, anche i rifiuti abbandonati da altri.