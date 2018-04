Calano i venti di guerra su MessinaServizi, la strada è chiara: cosa accadrà

Qualcosa finalmente si muove davvero e per la prima volta in 8 mesi non ci sono polemiche, non ci sono prese di posizione, ma c’è solo l’intenzione condivisa di fare tutto ciò che serve per rispettare impegni e progetti. Si apre uno spiraglio per l’intricata questione Messinambiente/MessinaServizi e per il transito dei lavoratori che in questi mesi ha bloccato tutto perché non si riusciva a chiudere il cerchio su quelle che dovevano essere modalità e procedure. Adesso che la strada è stata indicata inequivocabilmente anche dalla Regione, si è deciso di deporre le armi, di non perdere più tempo e di lavorare per dare a MessinaServizi i lavoratori di Messinambiente entro 30 aprile.

La riunione di ieri pomeriggio che ha visto ancora una volta attorno al tavolo i sindacati, la MessinaServizi e la Srr, è servita per definire alcuni punti fermi che adesso saranno sviscerati nel più breve tempo possibile. Gran parte del lavoro toccherà proprio alla Srr, il dirigente Arturo Vallone ha proposto le linee guida da seguire secondo quanto disposto da Regione e Legge 9 e si è assunto l’impegno di correre per esaminare carte e documenti, il cronorpogramma è serratissimo ma finalmente chiaro.

Il primo punto è il passaggio dei 384 lavoratori che sono stati assunti a Messinambiente prima del 31 dicembre 2009 e che per questo sono già inseriti nella dotazione organica della Srr. Questi lavoratori transiteranno secondo le modalità seguite già per le altre realtà come Ato3 e per i lavoratori di Messinambiente del cantiere di Taormina. Saranno licenziati da Messinambiente, assunti dalla Srr e poi con la cessione del contratto verranno dati a MessinaServizi che sarà il datore di lavoro.

Il secondo punto riguarda invece i 101 lavoratori che hanno ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato successiva al 31 dicembre 2009 a seguito delle sentenze. In questo caso ci saranno due strade: la Srr si è assunta l’impegno di verificare in 24 ore ogni singolo caso andando a guardare le date riportate dai dispositivi delle sentenze della prima assunzione di questi lavoratori. Quelli che per la prima volta hanno lavorato a Messinambiente comunque prima del 31 dicembre del 2009, anche se con contratto a tempo determinato, possono rientrare nell’organico della Srr e poi essere ceduti a MessinaServizi come i 384 e questa cosa si può ratificare con l’assemblea dei soci convocata per venerdì pomeriggio. Gli altri che dovessero risultare con prima assunzione successiva al 2009 potranno essere trasferiti solo con il passaggio diretto.

E stata affrontata anche la questione scottante dei carichi pendenti. In questo caso la MessinaServizi ha delegato alla Srr il compito di verificare i requisiti di tutti i dipendenti, considerato che la prima assunzione passerà proprio da Srr.

Insomma, questi giorni saranno decisivi, ogni minuto sarà prezioso. Ma la strada è chiara e definita e ormai bisogna solo seguire le procedure e chiudere l’operazione.

Francesca Stornante