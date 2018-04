Casalvecchio. Valorizzazione centro storico, workshop su micro città joniche

CASALVECCHIO. Il Dipartimento d’Architettura e Territorio (d’ArTe) dell’Università degli Studi di Reggio Calabria e il Comune di Casalvecchio intendono instaurare un proficuo rapporto di collaborazione in merito alle attività poste in essere in un progetto di valorizzazione del centro storico attraverso attività di studio, rilievo e di rappresentazione del patrimonio architettonico e urbano, da espletarsi attraverso il coinvolgimento di docenti e studenti del d'ArTe direttamente sui luoghi. Da oggi al 14 aprile, a Casalvecchio, si svolge un workshop di rilievo organizzato dalla professoressa Marinella Arena a cui parteciperanno 24 studenti del Corso di Rilevo dell’Architettura dell’Università di Reggio Calabria. Il workshop è l’ultimo tassello di un attento lavoro preparazione che ha previsto rilievi strumentali, con laser scanner, e rilievi fotogrammetrici, con drone. I rilievi, condotti nei giorni passati, hanno visto la partecipazione del professore Daniele Colistra dell’ingegnere Gabriele Candela e dell’architetto Francesco De Lorenzo. Il workshop è giunto alla sesta edizione infatti prima di Casalvecchio, sono strati rilevati altri cinque centri della riviera ionica (Mandanici, Forza D’Agrò, Alì, Fiumedinisi e Itala), esiti di questi lavori sono visibili nel testo: Micro_Città, edito da Aracne.

Il workshop è coadiuvato dalla presenza di due tutor locali: l’architetto Antonino Santoro e l’architetto Tanja Bongiorno. Gli esiti del workshop, modelli tridimensionali analogici e virtuali, saranno consegnati all'amministrazione comunale in una forma compiuta alla fine del percorso formativo degli studenti coinvolti.