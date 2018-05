Autrici pattesi presentano libro sul mondo femminile al Parlamento Siciliano

Nella cornice istituzionale della sala rossa presso l'Assemblea Regionale Siciliana, la giornalista Elena Grasso presenta le autrici Teresa Natoli e Grazia Capone per l'opera "Salone alchemico - racconti dell'universo femminile" edito da Pungitopo.

Insieme alle autrici anche l'On. Antonio Catalfamo della V Commissione Cultura, promotore dell'iniziativa. Le autrici sono entrambe del comprensorio pattese e hanno raccolto queste storie dal territorio, realmente accadute.

Grazia Capone, scrittrice, fotografa e web designer ha parlato di Don Juan, lo sciamano che ha un ruolo preminente nella storia: "questo libro è un atto esoterico, c'è molta istintività, come se fosse stato scritto in trance ma i livelli sono tanti. Non è un libro femminista, non c'è contrapposizione. La figura maschile al centro del libro rappresenta il padre, una figura che necessita oggi della sua centralità."

Teresa Natoli invece ha un centro estetico a Gioiosa Marea e una passione per il teatro: "Dentro il mio salone ho percepito il dolore di queste donne, queste clienti nel tempo sono diventate sorelle e amiche. Alle volte una spazzola e un phon sono lo strumento per rompere il muro del silenzio."

A leggere alcuni passi dell'opera anche le giovani attrici: Chiara Cianciola (Caserta), Noemi Scaffidi (figlia di una delle autrici), Maria Chiara Pellitteri (Gela), tutte studenti dell'Inda di Siracusa (Istituto Nazionale Dramma Antico).