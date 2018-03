28mila litri di gasolio su un mezzo non idoneo. Multa da 6mila euro

Stava trasportando con una cisterna 28mila litri di gasolio, diretto da Milazzo verso Pantelleria, su un mezzo non idoneo. La Polizia Stradale di Barcellona ha sottoposto il mezzo a fermo amministrativo e sanzionato il conducente e il legale rappresentante della ditta per un totale di circa 6mila euro.

A Patti, invece, gli agenti hanno fermato un camioncino che trasportava gas in bombole verso Sant'Agata Militello. Il mezzo era in sovraccarico e privo dei requisiti previsti. Anche in questo caso, fermo amministrativo e ritiro della carta di circolazione, mentre al conducente è stata ritirata la patente e sono state elevate sanzioni, anche al titolare della ditta, per un totale di 2mila 500 euro.