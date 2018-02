Resistenza, minaccia e oltraggio ai carabinieri. Un arresto a Giostra

Ha opposto resistenza, minacciato e oltraggiato i carabinieri nel corso di un controllo a casa sua da parte dei carabinieri della stazione di Giostra. E' stato così arrestato un 26enne già sottoposto ai domiciliari. I controlli hanno consentito inoltre di segnalare alla Prefettura 5 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico. Sequestrati diversi grammi di marijuana e alcuni spinelli già confezionati.

Sanzioni anche per violazioni al codice della strada, in particolare per mancanza della copertura assicurativa, mancata revisione del veicolo e guida senza cintura di sicurezza.