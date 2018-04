Spaccio di marijuana. Un arresto e una denuncia

I carabinieri di Milazzo hanno perquisito la casa di un 27enne di Villafranca, Daniele Campo, e lo hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nascosti nel garage, c'erano 80 grammi di marijuana, tre grammi di cocaina suddivisa in cinque dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 285 euro in contanti, tutto sequestrato.

Denunciato anche un 24enne di Milazzo, che in casa aveva 10 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento, anch'essi sequestrati.

I carabinieri di San Filippo del Mela, invece, hanno arrestato il 36enne Biagio Caporlingua, che deve scontare una pena residua di 6 anni e 11 mesi per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina in concorso, commessi a Messina tra il 2005 e il 2010. E' stato trasferito al carcere di Barcellona.