“Più libri per crescere”, il dono di CMdB alla Biblioteca Cannizzaro

Venerdì 22 giugno sono stati consegnati alla Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” i libri raccolti durante la campagna natalizia "Più libri per crescere". L'iniziativa, organizzata dal movimento CMdB – Cambiamo Messina da Basso, è stata condivisa da quasi tutte le librerie della città ed è stata sostenuta dalla generosità di molte cittadine e di molti cittadini che, acquistando testi per l’infanzia, hanno creduto in un progetto finalizzato alla creazione di punti di lettura per bambini nelle sei circoscrizioni. Disegnare spazi culturali per i più piccoli, nell’ottica di una città a misura dei loro bisogni e delle loro aspettative, si pone come azione strategica fondamentale per il benessere dei cittadini di domani ed è un obiettivo irrinunciabile che Cambiamo Messina dal Basso ha posto tra le priorità del suo impegno politico e che continuerà a perseguire con gioia e determinazione. “È stata una consegna simbolica in cui, oltre alla materialità dei testi, abbiamo donato un ulteriore tassello al progetto fortemente voluto da noi e dall'amministrazione Accorinti di una città dinamica, disseminata di luoghi di scambio, di relazione e di gioco, lungimirante nello scommettere sul libro quale fattore di sviluppo creativo, emotivo e intellettivo, nonché strumento di crescita e liberazione. La speranza è, dunque, che il lavoro sin qui fatto dal movimento CMdB in sintonia con l’Amministrazione uscente, possa essere un lascito ideale per coloro che subentreranno. Un grazie speciale vogliamo dirlo a Giovanna Quartarone, bibliotecaria, e a Federico Alagna, nostro assessore, che hanno sostenuto con profonda convinzione un ‘piccolo’ e possibile sogno”, si legge nella nota del movimento.