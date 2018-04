Feste pasquali in autostrada. 5 postazioni con acqua per gli utenti

Anche quest’anno, per l’intero periodo pasquale, sulle autostrade siciliane, sono stati sospesi o provvisoriamente rimossi i cantieri per rendere più scorrevole la circolazione e, dove si è potuto, sono stati spostati sia i restringimenti e le deviazioni necessari utili per alcune tipologie di interventi in corso d’opera.

Nel corso dell’incontro operativo con i diversi responsabili degli uffici Tecnici del Cas per definire il consueto piano di assistenza al traffico, sono stati definiti alcuni specifici interventi per fare fronte alla complessa circolazione nel Viadotto Ritiro ed assistere adeguatamente gli utenti che vi transitano. In particolare saranno effettuati i seguenti interventi:  pulizia delle gallerie Telegrafo in direzione di marcia da PA verso ME;  pulizia della intera tratta da Boccetta allo Svincolo Giostra, oggi parzializzata;  collocazione di un mezzo mobile attrezzato, in area svincolo Giostra, per gli eventuali immediati interventi da effettuare.

"Quest’anno – ha affermato il direttore generale del Cas, Leonardo Santoro – d’accordo con gli Uffici Tecnici e la Polstrada ho ritenuto di proporre, al consueto piano per il periodo Pasquale di assistenza agli utenti, anche la realizzazione di 5 postazioni mobili per la distribuzione di acqua e/o di quant’altro ritenuto utile agli utenti, in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ed in tal senso ho avviato la richiesta al Dirigente Generale. Le postazioni proposte, dovrebbero essere istituite a Buonfornello e Villafranca Tirrena per l’A20; a Messina Tremestieri e Barriera di Catania per l’A18; ed allo Svincolo di Noto per la circolazione dei 45 km da Cassibile a Rosolini della autostrada Siracusa-Gela".