Minacciano una donna che non vuole pagare. Denunciati 2 parcheggiatori abusivi

Ha "osato" rifiutarsi di pagare i parcheggiatori abusivi e loro si sono messi davanti all'auto impedendole di ripartire, aprendo lo sportello e minacciandola. Peccato per loro che, ieri pomeriggio, in piazza della Repubblica, ci fossero le volanti della Polizia, che hanno fermato i due uomini e li hanno denunciati per tentata estorsione in concorso. Uno dei due stranieri è stato denunciato anche perché destinatario di un precedente ordine di allontanamento dal territorio nazionale.