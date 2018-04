Danneggia le auto in sosta e poi aggredisce i carabinieri. Arrestato un 37enne

Era a torso nudo e in evidente stato di alterazione psicofisica e ha iniziato a prendere a calci una serie di macchine parcheggiate in via Loggia dei Mercanti, intorno alle 23.30 di ieri, in zona Duomo, frequentata da tanti giovani. I carabinieri sono intervenuti e hanno tentato di calmarlo ma sono stati aggrediti. Un 37enne messinese è stato così arrestato e poi condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione su patteggiamento, per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.