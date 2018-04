Schiaffi e pugni alla moglie. Allontanato un 50enne

Con il supporto della task force provinciale per il contrasto alle violenze di genere, ha raccontato ai carabinieri che da due anni subiva dal marito continui maltrattamenti ed aggressioni fisiche consistite in schiaffi e pugni, che in alcuni casi le hanno procurato delle lesioni per le quali è dovuta ricorrere anche alle cure mediche. Le vessazioni e molestie, in alcuni episodi più volte denunciati, sono avvenute anche alla presenza delle figlie, delle quali una minore.

Per un pregiudicato 50enne di Piraino è scattato così l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla moglie.