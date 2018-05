Cambio di programma per la "Scalata Dinnamare"

Fervono i preparativi per domanica, gornata in cui è prevista la "Scalata Dinnamare", manifestazione podistica che è valida anche come Memorial "Michele Scarantino". Cambio di programma da parte degli organizzatori che anticipano di mezz'ora la partenza per motivi legati alla viabilità. Non si partirà più alle 9.00 così come da programma, ma alle ore 8.30.

La kermesse prenderà il via dal campo di atletica leggera Santamaria (Ex-Gil) di via Salandra. Cambia dunque anche l'orario di ritrovo dei partecipanti, non più alle otto ma bensì alle 7.30. 1.100 metri il dislivello totale del percorso il cui arrivo è posto propio al santuario di Dinnamare. Da ricordare che l'evento è stato indetto dal Comitato Regionale FIDAL e organizzato alla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe.

Quest’anno, inoltre, è prevista anche una gara a staffette; I° staffettista Ex Gil – Don Minico (9,5 km circa), II° staffettista Don Minico – Santuario Dinnamare (10 km circa). In chiusura della manifestazione saranno consegnatui i premi e per i concoerrenti è stato organzzato un ricco rinfresco.