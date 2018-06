Il Memorial "Mastroieni" porta le firme di De Caro e Sukharyna

Va in archivio la 14esima edizione del "Arturo Mastroieni", kermesse podistica patrocinata dal Comune di Sant’Alessio Siculo ed organizzata dall’Atletica Savoca e alida come quinta prova della “WinteRun Cup” FIDAL Messina. Alla partenza della manifstazione presente l’intera Amministrazione del ridente comune jonico, con in testa il sindaco Giovanni Foti, la deputata regionale Elvira Amata ed il campione plurimedagliato Vincenzo Massimo Modica.

Le gare sono state aperte dalle competizioni riservate ai più giovani e per la categoria Esordienti la vittoria è andata a Carola Di Bella (Atletica Savoca), Christian Ferraro (Atletica Savoca), Valerio Arizzi (Atletica Savoca), Chiara Pino (Indomita Torregrotta), Samuele Pino (Indomita), Alessandra Salvadore (Indomita).

Per i Ragazzi trionfo per Attilio Triolo (Atletica Savoca) e Giulia Feti (Podistica Messina); mentre per i Cadetti su gradino più alto del podio ecco trovare Mattia Barbiglia (Podistica Messina) e Celeste Santoro (Atletica Savoca). Per gli Allievi trionfo per Riccardo Pavone (Indomita).

Successivamente ecco dar spazio alla competizione più lunga, quella di 8 km. Per la categoria uomini De Caro ha allungato ad inizio della seconda tornata, chiudendo con il crono di 28’10”. Piazza d’onore per Sebastiano Ragonese (Virtus Acireale), giunto al traguardo dopo 1’25”. Terzo Nunziantonio Moschella (Marathon Club Taormina), quarto Giuseppe Lombardo, quinto Biagio Pirri, entrambi della Duilia, e sesto Massimo La Sala della Podistica Messina.

Tra le donne, la Sukharyna si è imposta in rimonta, superando Teresa Latella (Podistica Messina) con il tempo di 33’20”; Latella seconda in 33’44”. Gradino più basso del podio per Grazia Migliore (Marathon Club Marathon), davanti a Francesca Colafati (Fidippide), Clementina Picciolo (Monfortese) e Santa Gringeri della Meeting Sporting Club.