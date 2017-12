La Cgil: "Il Vittorio Emanuele escluso dal Furs", Bernava: "E' solo congelato"

Il Vittorio Emanuele resta fuori dall'erogazione del FURS 2017. La notizia non è nuova, giacchè è polemica da settimane e le ispezioni risalgono ai mesi scorsi, ma adesso è ufficiale. E mentre la FP CGIL spara a zero e chiede l'intervento della deputazione, il sovrintendente getta acqua sul fuoco e spiega che si tratta di un "congelamento" e non di una bocciatura.

L’Assessore Regionale Sandro Pappalardo firma il decreto di ripartizione del contributo FURS 2017 . Escluso l’Ente teatro di Messina- scrive Clara Crocè, segretaria regionale Fp Cgil-

Porta la data del 22 dicembre il decreto a firma dell’Assessore Regionale al Turismo dello sport e dell spettacolo Sandro Pappalardo e prevede la ripartizione della somma di € 4.600.000,00 del contributo FURS 2017 per l'attività di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica. L’Ente Teatro di Messina , rimane a bocca asciutta a causa dell’ assenza del requisito richiesto dal comma 4, lett. c) dell'art. 65 della l.r. 9/2015. Mentre Palermo e Catania ottengono il massimo del contributo il Teatro Vittorio Emanuele viene escluso con la seguente motivazione “ in ordine all'istanza presentata dell'EAR V.E. di Messina,non soddisfa i requisiti previsti dalla suddetta norma e che pertanto viene preclusa l'ammissibilità del suddetto Ente al contributo FURS 2017, che risulta quindi escluso”.

La FPCGIL Sicilia rinnova la richiesta di incontro già avanzata al Presidente della Regione Sicilia e all’Assessore Regionale Sandro Pappalardo della convocazione di un tavolo regionale per affrontare la grave crisi del Teatro Vittorio Emanuele e chiede l’intervento della deputazione Messinese affinché possano essere messe in atto tutte quelle azioni positive atte a scongiurare la grave crisi economica del Teatro.

Immediata la replica del sovrintendente Egidio Bernava: "Il congelamento del FURS 2016 era stato notificato, la sign.ra Crocè da più di un mese è al corrente della richiesta di contro deduzioni che l'Assessore ci ha richiesto e che presenteremo la settimana prossima. Il nostro obiettivo è quello di rasserenare i lavoratori e la città . Siamo sereni la spending review adottata in quest'ultimo anno ci ha permesso di lavorare con gli splendidi risultati ottenuti, la stagione non è assolutamente a rischio ma siamo coscienti che da giugno in poi se non chiariremo la posizione FURS del 2016, gestito dal vecchio cda, sarà necessario un forte intervento da parte dell'Assessore che questo pomeriggio ci ha assicurato una sua visita. Abbiamo sollecitato la nostra deputazione che sentiamo al nostro fianco. Intanto godiamoci il Concerto di Capodanno con la splendida orchestra del Vittorio Emanuele diretta dal messinese Marco Alibrando".