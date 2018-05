Visite gratuite per la settimana mondiale della tiroide, prenotazioni da oggi

Da 21 al 27 maggio sarà la Settimana Mondiale della Tiroide. L’iniziativa, che sarà illustrata dal prof. Salvatore Cannavò, direttore dell’Unità di Endocrinologia, è finalizzata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle patologie della tiroide. Il Policlinico Universitario di Messina varerà in questa occasione iniziative di screening e di informazione, coordinate dalla diretta dal Prof. Cannavò e destinate a chi non si è mai sottoposto ad una valutazione specialistica della sua tiroide.

In particolare, dal 21 al 23 maggio, dalle 14.30 alle 17, sarà attivo un ambulatorio di screening gratuito per i noduli della tiroide, con ecografia e consulenza endocrinologica, per chi ha più di 25 anni d’età, presso l’Unità di Endocrinologia del Policlinico G. Martino (al IV piano del padiglione H).

Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 14 al 17 maggio e il 21 e 22 maggio telefonando dalla 14,30 alle 16,30 al numero 090 2212572 (fino ai 60 posti disponibili). Il 24 e 25 maggio, invece, sarà allestito un campo sanitario mobile multidisciplinare, con il contributo delle Unità di Endocrinologia, Pediatria e Medicina Nucleare e delle Unità di Endocrinochirurgia e di Ecografia, nel cortile centrale dell’Ateneo messinese, ove bambini e giovani fino a 25 anni di età potranno effettuare lo stesso tipo di screening. Inoltre, uno spazio del campo sarà dedicato allo sport, grazie al contributo del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute dell’Università di Messina, del Cus Unime e del Coni.