Furci. Elezione del presidente del Consiglio, piena convergenza su Maccarrone

FURCI. Domani (martedì) si insedia il nuovo Consiglio comunale. L’assemblea, convocata per le 18, prevede il giuramento dei proclamati eletti, l’esame delle condizioni di eleggibilità, eventuali surroghe e l’esame delle eventuali situazioni di incompatibilità dei Consiglieri. Momento clou della riunione, l’elezione del presidente e del vice ed il giuramento del sindaco con la presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e del vicesindaco. L'organo esecutivo, per la cronaca, è stato completato il giorno dopo l'elezione ed è già a regime. Per quanto concerne la presidenza del Consiglio c’è la massima convergenza dei consiglieri di maggioranza su Carmelo Maccarrone, secondo dei non eletti alle spalle di Francesco Moschella (ex consigliere di minoranza) che si dimetterà in quanto chiamato dal sindaco Matteo Francilia in Giunta. Per quanto concerne la presidenza del civico consesso (ed anche per l’organo esecutivo) non si è fatto un discorso di numeri, cioè di voti riportati nella tornata dell’11 giugno scorso. I quattro seggi della minoranza andranno a Francesco Rigano (il candidato sindaco sconfitto), Chiara Cocuccio, Sandro Triolo e Sarah Vita. Dalle indiscrezioni trapelate tutti e quattro dovrebbero accettare la carica di consigliere, compreso Francesco Rigano, il quale tuttavia potrebbe non essere più il capogruppo dell'opposizione.