Limina. Restifo si dimette da presidente del Consiglio comunale

LIMINA. Antonino Restifo si è dimesso da presidente del Consiglio comunale. Rimarrà “semplice” consigliere, nelle fila della maggioranza. La decisione è dettata da motivi di lavoro, in quanto da tempo vive a Milano. "Il senso di responsabilità che ha sempre guidato il mio operato – ha esordito in aula - il profondo rispetto che nutro nei confronti dei miei concittadini, mi vede costretto a rassegnare le dimissioni che sapremo trovare un nuovo presidente che possa adempiere a questo ruolo importante. Sono stato onorato di aver guidato questo Consiglio per otto anni circa, sono consapevole dell'opportunità che mi è stata data e non è certo con felicità che rassegno le dimissioni. Scusandomi per qualsiasi disguido o incomprensione ci possa essere stata – ha concluso Restifo - desidero ringraziare i capigruppo, i consiglieri tutti, la Giunta, il sindaco, gli Uffici comunali, il segretario e i dipendenti. Il rigraziamento principale va ai cittadini e agli elettori”.