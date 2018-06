Attivisti e simpatizzanti presentano il Meetup “Giardini Naxos In Movimento”

GIARDINI NAXOS. Un gruppo di attivisti e simpatizzanti ha dato vita al Meetup “Giardini Naxos In Movimento” che si è presentato nell'ambito della manifestazione “In Sella Per la Vita”. E' composto da: Giuseppe Leotta, Salvatore Spartà, Fabio Trimarchi, Rosaria Ragaglia, Nino Bruno, Pippo Gianluca Calà, Gianpiero Pollastri, Guglielmo Trusso, Giuseppe Scalise, Valerio Gullotta, Mario Ianniello, Agata Giannino, Salvatore Stracuzzi, Salvatore Consiglio, Alessandro Avola, Daniela Tomarchio e Gaetano Campisi. “Il nuovo Meetup - ha affermato Giuseppe Leotta - si propone di realizzare iniziative mirate a promuovere i temi della trasparenza amministrativa, della tutela della legalità e della mobilità sostenibile. La nostra azione sul territorio sarà ispirata da un sincero ed autentico spirito di collaborazione con i cittadini e con gli esponenti della società civile. Il nostro - ha proseguito Leotta - è un gruppo di persone da sempre attente alle esigenze della comunità. Negli anni ci siamo occupati tramite iniziative sociali di progetti importanti come ‘Batticuore Giardinese’ sui temi della prevenzione dell’arresto cardiocircolatorio grazie all’allocazione di 6 defibrillatori sul territorio naxiota e come ‘Librincircolo’ sulla promozione della lettura e dell’educazione civica. Mentre gli altri si occupano di cercare viti e clientele, noi saremo in piazza a confrontarci con i cittadini e, nel nostro piccolo, cercare di rendere la nostra comunità un posto migliore”.

"Noi deputati del Movimento 5 Stelle - dice Angela Raffa, deputata messinese presente all'evento - siamo sempre disponibili a sostenere i meetup ed i cittadini che decidono di attivarsi e spendersi in prima persona per il bene delle loro comunità". “I cittadini siano presidio di legalità ed attivismo civico - dichiara Guglielmo Trusso, attivista del meetup - interessandosi in prima persona delle problematiche e cercando di risolverle attraverso tutti gli strumenti giuridici e democratici disponibili”.

“Siamo concentrati in maniera particolare sulla necessità di tutelare l’incolumità di ciclisti e pedoni - prosegue Nino Bruno, attivista e noto imprenditore naxiota -. Abbiamo distribuito ai partecipanti delle luci al led per la sicurezza dei ciclisti. Immaginiamo per Giardini un futuro sostenibile che assicuri la tutela del patrimonio storico, ambientale e Marino”.