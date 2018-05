Forza d'Agrò. Consigliere comunale "Babbo Natale" fuori stagione

FORZA D’AGRO’. Giochi didattici, toner per stampanti, cartoncini, colori e dizionari. Nelle scuole di Forza d’Agrò è arrivato un… Babbo Natale fuori stagione. Il dono è stato fatto da Claudio Smiroldo, un consigliere comunale che fa parte della squadra del sindaco Fabio Di Cara. Lo ha fatto con i soldi dell’indennità di carica di consigliere, raccolti negli ultimi anni. Smiroldo è stato ringraziato con un caloroso applauso di insegnanti e alunni. “Un gesto nobile – è stato l’unanime commento – che dovrebbe servire da monito ai politici, soprattutto in questo delicato momento che sta attraversando l’Italia”. Per la cronaca a Forza d'Agrò non ci sono elezioni amministrative in vista...