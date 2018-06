Furci. Bagno di folla per il neo sindaco. Da luglio paese senza cassonetti

FURCI SICULO. La festa in piazza S. Cuore è stata un bagno di folla per il neo sindaco Matteo Francilia. Si è ripresentato sul palco ai piedi della chiesa del Rosario con tutta la squadra che lo ha supportato durante la campagna elettorale e sarà al suo fianco nei prossimi cinque anni di legislatura. In realtà il tempo da dedicare ai festeggiamenti è poco. Francilia ha già messo a punto la Giunta, conferito le deleghe agli assessori e rimesso in moto la macchina amministrativa. Nel comizio di ringraziamento ha indicato le priorità: riorganizzazione degli uffici attraverso una revisione della pianta organica e potenziamento dell’ufficio tecnico e di Polizia municipale. “Intendiamo valorizzare le risorse umane. I dipendenti – ha evidenziato il primo cittadino – devono riprendere fiducia, avere più motivazioni e soprattutto maggiore autostima”. Francilia ha le idee chiare. Soprattutto per quanto concerne il settore rifiuti e la raccolta differenziata “che partirà – chiosa – il 21 giugno. Il 2 luglio inizieremo a togliere i cassonetti dalle strade, che saranno completamente al massimo in un paio di settimane”. Ai cittadini è stato lanciato un appello alla collaborazione. Sul palco prima del comizio, in merito alla differenziata, è intervenuti Salvuccio Irrera, in rappresentanza del Comitato jonico beni comuni. Questo sarà il punto di partenza del “Modello Furci”. Nei prossimi giorni il sindaco incontrerà il responsabile della ditta che gestisce il servizio rifiuti per mettere a punto i dettagli di un programma che punta a rendere decoroso il centro urbano, facendo sì che i cassonetti e i cumuli di rifiuti in strada siano presto solo un ricordo. Francilia sta già facendo i conti con la delicata situazione finanziaria ereditata: “Una situazione abbastanza critica taglia corto -. Ma daremo contezza attraverso la pubblicazione online di ciò che abbiamo trovato. Cosa che faremo per ogni singolo settore, attraverso una dettagliata relazione dei capiarea che sarà resa pubblica”. Sotto il profilo politico, "massima apertura alla minoranza: la campagna elettorale - sottolinea il primo cittadino - è finita". In piazza S. Cuore, in mezzo alla folla, ci sono i deputati regionali Elvira Amata e Pino Galluzzo e il parlamentare nazionale Nino Germanà. Al neo sindaco è giunto anche un messaggio augurale di “buon lavoro” da parte del presidente della Regione, Nello Musumeci”.