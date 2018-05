Furci. Il sindaco Foti dona 16mila euro per la pulizia dell'Isola ecologica

FURCI SICULO. “Un gesto d’amore per il mio paese, l'ultimo del mio mandato di primo cittadino”. Il sindaco Sebastiano Foti definisce così la donazione di 16mila euro per la pulizia dell’Isola ecologica che sorge a monte del centro abitato, sommersa da 50 tonnellate di rifiuti ingombranti e speciali: frigoriferi, materassi e suppellettili di ogni genere. Si tratta di un’area già messa a disposizione dell’Aro per il Centro comunale di raccolta. La pulizia era ormai improcrastinabile, anche in vista dell’estate, periodo in cui aumentano i rischi incendi e igienico-sanitari. Materia d’urgenza, insomma. L’Ufficio tecnico comunale si è attivato per i preventivi. Quello più vantaggioso è giunto dalla ditta Onofaro (quella che gestisce il servizio rifiuti a S. Teresa di Riva). Circa 25mila euro, ma il Comune può coprirne meno della metà, 11 mila euro in tutto prelevati dal fondo di riserva. Per la differenza non c’era alcuna possibilità. Considerato che il Bilancio non è stato ancora approvato, il sindaco Sebastiano Foti ha destinato allo scopo (interventi sul territorio comunale in materia di sicurezza e prevenzione igienico-sanitaria) l’indennità di carica del 2018 sino a fine mandato per 16mila euro. Le operazioni di pulizia sono già in corso e dureranno pochi giorni. Foti, per la cronaca, non è candidato alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Ha preferito rimanere fuori dai giochi nonostante la possibilità fi un secondo mandato.