S. Teresa. "Resto al Sud", il Pd incontra i giovani al Palazzo della cultura

S. TERESA. Il nuovo Circolo di Santa Teresa di Riva del Pd, si mette subito all’opera con una iniziativa pubblica, che si terrà domani, sabato 27 gennaio, alle 16.30 presso il Palazzo della Cultura in sinergia con il Circolo Pd di Savoca-Casalvecchio. Il titolo è Resto al sud ed ha lo scopo di far conoscere in modo chiaro il provvedimento varato dal Governo a guida Pd che riguarda i giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sardegna. Una misura concreta, che puo’ permettere a tanti giovani del Sud di poter realizzare, in molti casi, il sogno della propria vita, restare nella propria terra progettando una attivita’ di impresa nel proprio territorio, senza dover emigrare al Nord o all’estero per cercare una occupazione. L’incontro vedra’ la partecipazione del Presidente nazionale dell’Agenzia giovani Giacomo D’Arrigo e degli esperti progettisti Giuseppe Ursino di Jo Group e Giuseppe Galati di Jo Consulting. Sono previsti gli interventi dei segretari dei circoli di S.Teresa di Riva e Savoca-Casalvecchio Antonio Fascetto Tamburino e Sergio Trimarchi, i saluti dei sindaci di S.Teresa di Riva, Savoca e Casalvecchio Siculo. Introdurra’ Angelo Casablanca, dirigente provinciale del partito e concludera’ i lavori il prof. Franco De Domenico, deputato Pd all’Assemblea regionale siciliana. Nel corso dell’ incontro, verra’ spiegato da parte degli esperti invitati l’iter da seguire per una corretta presentazione delle richieste progettuali, con la ampia possibilita’ da parte degli intervenuti di fare domande alle quali verranno date risposte piu’esaustive possibile da parte dei Project Manager,per poter presentare progetti validi ammissibili al finanziamento.