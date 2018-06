Alì Terme. Domani l'insediamento del Consiglio. Intanto si pulisce il paese

ALI' TERME. La nuova giunta comunale aliese da poco nominata con a capo il sindaco Carlo Giaquinta non ha perso tempo e si è messa subito al lavoro per rilanciare il paese. E’ Stato deciso che la carica di vicesindaco verrà ricoperta a rotazione per 20 mesi ciascuno dai tre assessori Nino Melato, Agata Di Blasi e Nancy Todaro. Nino Melato attualmente ha ricevuto la nomina di vicesindaco e le deleghe a Urbanistica, Lavori pubblici, Arredo Urbano, Agricoltura, Igiene e sanità, Salvaguardia del Territorio e dell’ Ambiente, Approvvigionamento energetico ed idrico, Commercio, Industria e Artigianato. L’ assessore Agata Di Blasi si occuperà invece di Contenzioso, Servizi Sociali, Politiche giovanili, Cultura. Nancy Todaro, la più votata alle elezioni amministrative, ha avuto conferite le deleghe a Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Eventi, Politiche Giovanili, Cultura. Il Consiglio comunale si insedierà domani, martedì 26 Giugno alle 18, 30. Intanto la Giunta comunale con la partecipazione attiva di molti concittadini volenterosi ha ripulito le aiuole per valorizzare il decoro urbano soprattutto in vista della stagione balneare. Importante è la sinergia che si è creata tra l’ amministrazione comunale e i cittadini che hanno iniziato a partecipare attivamente alla pulizia e al rilancio del paese. Un nuovo obiettivo imminente è ripulire il cimitero di Ali Terme ormai da troppo tempo lasciato in totale stato di incuria e abbandono. Primi passi piccoli ma importanti quelli mossi dal neo sindaco Giaquinta che si è mostrato insieme alla sua Giunta pronto ad agire nell’ immediato e capace di coinvolgere la cittadinanza.