Taormina. "Dal M5S proposta diversa di amministrazione della città"

TAORMINA. “Valutati i risultati delle ultime consultazioni, riteniamo indispensabile ed utile avanzare una proposta diversa di amministrazione della città. Nella certezza che questa troverà ascolto e valutazione nell'opinione pubblica taorminese che da tempo continua a dare forti segnali di insofferenza (circa il 51% non ha votato alle ultime regionali) verso un determinato modo di fare politica”. A parlare sono gli attivisti del Meetup Taormina del M5S. “In armonia con lo stile del Movimento ed insieme ai simpatizzanti ed ai diversi volontari che credono in questo progetto politico – si legge in una nota - siamo impegnati a raccogliere le disponibilità dei cittadini e dei gruppi civici che vogliono dare un taglio netto con il recente passato della città per unirsi e far parte di una lista certificata del Movimento 5 Stelle. Chi dovrà guidare questa squadra, cioè il candidato sindaco, sarà scelto e designato dagli attivisti, dai simpatizzanti e tra quanti daranno la loro disponibilità ad impegnarsi e partecipare attivamente alla competizione elettorale. Voglia di cambiamento, determinatezza nonché onestà intellettuale e morale caratterizzerà la futura formazione, competenze e professionalità nei diversi settori invece distinguerà la futura giunta municipale. Taormina – conclude la nota del M5S - ha bisogno di nuova linfa vitale, di persone che dimostrino la volontà di cambiamento reale per un futuro migliore”.