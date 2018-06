Taormina. Gullotta e Caltabiano in Giunta: conferite le deleghe agli assessori

TAORMINA. Francesca Gullotta e Giuseppe Caltabiano. Sono loro gli assessori che completano la Giunta del sindaco Mario Bolognari, nominata questa mattina. Vanno ad aggiungersi ai già designati in campagna elettorale Enzo Scibilia e Andrea Carpita. Scibilia sarà anche vicesindaco con deleghe a Infrastrutture, Ambiente, edilizia e urbanistica. Carpita si occuperà di turismo, attività produttive e sport. A Francesca Gullotta vanno Servizi sociali, istruzione e cultura, mentre a Giuseppe Caltabiano Bilancio, Patrimonio e risorse umane. Per la professoressa Gullotta si tratta di un ritorno nel governo cittadino, essendo stata già assessore già in passato, sempre con Bolognari sindaco. Il sindaco ha tenuto per se la Viabilità. Per il prossimo martedì pomeriggio è stato convocato il Consiglio comunale. In quella sede sarà sciolto anche il nodo della presidenza del civico consesso che potrebbe andare alla candidata più votata, Lucia Gaberscek.