Alì Terme. Giaquinta proclamato sindaco: "Minoranza un valore aggiunto"

ALI' TERME. Questa mattina alle ore 12 nell’ aula consiliare di Alì Terme si è tenuto il giuramento e l’ investitura, con la proclamazione, del nuovo sindaco Carlo Giaquinta che ha ricevuto la maggioranza con 1041 voti. Stando al numero di seggi sono stati eletti consiglieri comunali di maggioranza, lista numero uno “RilanciAmo Alì Terme”, Nunziata Todaro, Agata Di Blasi, Anna Pagano, Sanny Passari, Nino Melato, Giuseppe Triolo e Antonino Silvestro detto il cadetto. Per la lista numero 1 “Orgoglio Aliese” collegata al non eletto sindaco Giuseppe Marino, al quale spettano tre seggi, sono stati eletti Riccardo Falcone e Giusy Carbone, oltre allo stesso Marino al quale il seggio tocca di diritto in virtù della nuova normativa. Il neo sindaco ha con emozione indossato la fascia tricolore e ringraziato tutta la cittadinanza e tutti i collaboratori che in questi giorni hanno lavorato alle elezioni comunali. Presente anche la famiglia di Giaquinta pronta a supportarlo in quella che lui definisce “una nuova sfida”. Ringrazia soprattutto la moglie che lo ha accompagnato durante tutta questa campagna elettorale. “Spero che possiate trovare in me un riferimento di vita - ha esordito Giaquinta - sarò sempre pronto ad ascoltare tutti e tutto e sarò il sindaco di tutti senza odi né rancori”. Un saluto viene fatto dal neo sindaco anche alla squadra avversaria sottolineando che la minoranza sarà un valore aggiunto e che bisogna lavorare insieme al di sopra delle parti. “Questo non è altro – afferma Giaquinta- che il primo di tanti altri incontri, ogni sei mesi ci daremo appuntamento per fare il punto della situazione”.