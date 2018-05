Doveva essere ai domiciliari ma stava ristrutturando la casa di un familiare

Era agli arresti domiciliari ma gli agenti delle volanti l'hanno riconosciuto in strada, impegnato nei lavori di ristrutturazione dell’appartamento di un familiare. Il 33enne messinese Paolo Palella prima ha tentato di nascondersi, poi è tornato velocemente a casa dove avrebbe dovuto trovarsi ma è stato raggiunto e arrestato. Era ai domiciliari dallo scorso ottobre per furto in abitazione in concorso ed era evaso già una prima volta.