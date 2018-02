Entra in un'auto e costringe il proprietario a lasciargliela. Arrestato 27enne

Era entrato in un'auto con a bordo il proprietario e lo aveva costretto a lasciargliela. In più lo aveva anche obbligato a prelevare 250 euro da un bancomat, per poi rubarglieli.

Ieri la Polizia ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di Guido Legname, 27enne di Caltagirone, per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona. L'uomo era già detenuto presso il carcere calatino.