Minaccia i poliziotti con un coltello e un martello. Arrestata una 37enne

I poliziotti delle Volanti l’hanno vista sfrecciare ad alta velocità lungo via Rosso da Messina, suonava insistentemente il clacson per via delle auto in sosta. Avvicinatisi per chiedere cosa fosse accaduto ed aiutare la donna, sono stati insultati e minacciati prima con un martello e poi con un coltello.

Scesa dall'auto, la donna ha cercato di scappare, insultando gli agenti, spingendoli e sputandogli addosso. Per questo, una 37enne messinese è stata arrestata e poi sottoposta a obbligo di dimora.

Le sono stati sequestrati due martelli in ferro e cinque coltelli con lama tra gli 8 e i 20 centimetri. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato a suo carico precedenti condotte simili e numerose segnalazioni.

Sempre in questi giorni con la collaborazione della Divisione Anticrimine il Questore di Messina ha emesso 2 divieti di ritorno e 16 avvisi orali. I primi due provvedimenti hanno come destinatari una coppia di palermitani, un uomo ed una donna, arrestati in flagranza di reato per aver commesso un furto aggravato presso un centro commerciale a San Filippo del Mela. Gli avvisi orali sono stati emessi a carico di cittadini di Messina e provincia con precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.