Niente tara, prodotti scaduti o mal conservati. Il report dell'Annona

70 sopralluoghi presso attività commerciali per controllo delle prescrizioni date, 13 sequestri in centro città, due sequestri di pesce in cattivo stato di conservazione e frode in commercio. E' parte del report della sezione Annona della Polizia municipale, per l'attività svolta tra il 15 dicembre e il 31 gennaio.

Accertate anche 15 violazioni per vendita di prodotti alimentari preincartati, privi di indicazione della tara; 25 violazioni di ambulanti per vendita senza autorizzazione amministrativa; ed una violazione per aver posto in vendita prodotti alimentari oltre la data di scadenza.