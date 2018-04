Questura di Messina, è Nicola Spampinato il nuovo Vicario

Ha già preso servizio il Primo Dirigente Nicola Spampinato, nuovo Vicario del Questore di Messina, accolto,con grande entusiasmo, dal Questore Mario Finocchiaro e dai funzionari di città e Provincia.

Siciliano di origine, in polizia dal 1986, è stato nominato vice commissario nel 1989, anno in cui è stato destinato alla Questura di Enna come vide dirigente della Squadra Mobile, responsabile della Anticrimine. Commissario nel 1990, è stato trasferito alla Questura di Catania prima come Commissariato di Caltagirone, poi alla Narcotici della Squadra Mobile, infime come vice dirigente della Digos. Nominato commissario capo nel 1994 e vice questore aggiunto nel 1998, si è trasferito l’anno successivo a Roma alla Direzione centrale Polizia criminale servizio Interpol. Nell’agosto dello stesso anno, grazie alla padronanza della lingua spagnola e all’esperienza professionale maturata negli anni, è stato inviato a Madrid come ufficiale di collegamento con l’Interpol.

Nel 2004, tornato a Catania, ha diretto l’UPGSP prima e il Commissariato di Borgo-Ognina poi; infine promosso Primo Dirigente nel 2010, è arrivato alla Divisione Anticrimine. Trasferito alla Questura di Ragusa nel 2015, ha ricoperto la funzione di Vice Questore Vicario.