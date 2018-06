Ruba in casa del suo datore di lavoro. Arrestato un uomo a Patti

Si occupava delle faccende domestiche in casa della vittima. Dal suo arrivo, sono mancati soldi e preziosi. Piccoli furti per non destare sospetti ma, a un certo punto, la vittima se n'è accorta e ha denunciato tutto al Commissariato di Patti, descrivendo i gioielli mancanti, che erano custoditi in un beauty le cui chiusure erano forzate.

I gioielli erano stati venduti ad un "Compro oro" della zona, per la somma di 825 euro. L'uomo è stato denunciato per furto e ricettazione.